نشكركم على متابعتكم خبر تعرف الفحوصات الطبية المطلوبة للإقامة في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 09:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة، للعمل أو الإقامة.

ونصّ التعديل على أنه يخضع الوافدون إلى الدولة لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار.

وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين، وتشمل الفحوص:

– مرض الإيدز

فحص مرض الإيدز الذي يجرى لجميع فئات الوافدين إلى الدولة للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها. ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية، وتعد غير لائقة صحياً.

ويجوز بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال، الاستثناء من شرط اللياقة الصحية لبعض الحالات، وفقاً لما يراه مناسباً.

– التهاب الكبد الفيروسي

ويجري فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي للقادمين للدولة للعمل لأول مرة، وعند تجديد الإقامة.

– فحص الدرن

يقتصر فحص الدرن على الدرن الرئوي فقط، ويُجرى لجميع الوافدين الجدد إلى الدولة، وتعد الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائقة صحياً. ولا تمنح الإقامة، كما يشمل فحص الدرن جميع المقيمين عند تجديد الإقامة لهم.

ويستثنى من شرط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة.

ويعد لائقاً صحياً كل من: عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي ويتم الاستثناء بناء على توصية من وزير الخارجية والتعاون الدولي أو من يفوضه. وأقرباء الوافد المقيم وهم: الزوج أو الزوجة، الأبناء ممن على إقامة المقيم أو ممن يدرسون داخل الدولة وعلى إقامة المؤسسة التعليمية.

الوالدان ممن على إقامة المقيم، وكبار المستثمرين بناء على اعتماد الجهة الصحية المختصة. بتوصية من الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية، وأية فئات أخرى تحددها لجنة مختصة.

– فحص الحمل

وتخضع العاملات في المنازل لفحص الحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل يكون لصاحب العمل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه. وذلك بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.

– فحص الجذام

نصّ القرار على أنه يجرى فحص الجذام للوافدين الجدد إلى الدولة وعند تجديد الإقامة، ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات.

– فحص الزهري

ويقتصر فحص الزهري على الفئات الخمس سابقة الذكر سواء للوافدين الجدد للإقامة أو عند تجديدها. على أن يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية.