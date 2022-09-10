نشكركم على متابعتكم خبر الإعلان عن شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 04:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن شعار الدورة الثامنة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر. سيكون “قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني”.

وتعقد القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية من القطاعين العام والخاص. لزيادة زخم المبادرات المناخية وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفق صحيفة “البيان”.

وترتكز دورة هذا العام من القمة على أربعة محاور، هي “الطاقة، التمويل، الأمن الغذائي، والشباب”. بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.