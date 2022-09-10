“أطباء الإمارات” تُدشن برنامجاً افتراضياً للتطبيب عن بعد

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 02:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

دشنت “أطباء الإمارات” برنامج أبوظبي لطب الكوارث الافتراضي للتطبيب عن بعد، وتقديم خدمات للمناطق المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وبحسب صحيفة “الخليج”، تم إطلاق البرنامج بعد نجاح التشغيل التجريبي لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان عبر تقديم استشارات وتشخيص الأمراض عن بعد، حيث تم ربط العيادة الافتراضية في أبوظبي بمشاركة أطباء استشاريين إماراتيين بالمستشفى الإماراتي الباكستاني الميداني في إقليم السند.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات مدير مستشفى الإمارات الميداني أن أطباء الإمارات استطاعوا خلال الـ 22 سنة الماضية تخفيف معاناة 25 مليون طفل ومسن حول العالم باستخدام 20 وحدة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية في 15 دولة.