نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: هذه طريقة الحياة في الإمارات! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 01:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة العمل والسير لتحقيق الأهداف.

وقال سموه عبر فيديو نشره على إنستجرام ضمن وسم “ومضات قيادية”: “الحياة في دولة الإمارات تتطلب هذا المستوى الذي وجدناه والموجود الآن في الدولة؛ لأنك أنت إذا قصرت أو تدنيت عن هذا المستوى ستعرف نفسك”.

وأضاف سموه: “هذه أصبحت اليوم طريقة الحياة في الإمارات ولن ننسى هدفاً أو غاية نسعى لها، ولكن لازم أنك تستهدفه وتمشي إليه وتشتغل من أجله، فيجب علينا نحن أن نتابع المسيرة، وأن نوصل لهذه الغاية وهذا الحلم”.