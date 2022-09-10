نشكركم على متابعتكم خبر قادة الإمارات يعزون تشارلز الثالث في وفاة إليزابيث الثانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 12:57 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الملك “تشارلز الثالث”، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. برقية تعزية مماثلة إلى الملك “تشارلز الثالث”.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وصاحب السمو الشيخ “حميد بن راشد النعيمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ “حمد بن محمد الشرقي” عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. وصاحب السمو الشيخ “سعود بن راشد المعلا”، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. وصاحب السمو الشيخ “سعود بن صقر القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كل على حدة. برقيات تعزية إلى الملك “تشارلز الثالث”، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات الدولة في الخارج، من يوم أمس، ولمدة 3 أيام. حداداً على وفاة الملكة “إليزابيث الثانية”، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.