نشكركم على متابعتكم خبر “العربية أبوظبي” تعلن إطلاق رحلات جديدة إلى بيروت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 سبتمبر 2022 08:51 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشفت “العربية أبوظبي”، عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي بيروت بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 30 أكتوبر 2022.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: “يسرنا إضافة العاصمة اللبنانية بيروت كوجهة جديدة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، وتؤكد الخدمة الجديدة التزامنا المستمر تجاه عملائنا بتوفير خيارات القيمة المضافة والمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة من خلال زيادة عدد الرحلات المباشرة من وإلى العاصمة أبوظبي”.

وتعتبر لبنان الوجهة الـ25 التي تسير العربية أبوظبي رحلات إليها انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي بعد كل من مصر، والبحرين، وأذربيجان، والهند، وبنغلاديش، وتركيا، والنيبال، والسودان، وباكستان، وسلطنة عُمان، والبوسنة والهرسك وجورجيا.

وتواصل العربية أبوظبي خطتها التوسعية، حيث بدأت بأسطول طائرات يتكون من طائرتين فقط من طراز إيرباص A320 ليصل إلى ثماني طائرات بعد عامين من تدشين عملياتها التشغيلية.