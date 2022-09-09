نشكركم على متابعتكم خبر دبي تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل23 سبتمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 09:57 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

تستضيف دبي مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل “ميدام 2022”. الذي سيقام تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد الطبية في 23 سبتمبر الجاري بحضور 1500 طبيب ومتخصص في الأمراض الجلدية والتجميل. وأكثر من214 متحدثا علميا من مختلف دول العالم .

وسيقدم المشاركون 218 محاضرة علمية و 46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية. لإطلاع الأطباء المشاركين على أحدث المستجدات المتعلقة بطب التجميل الذي بات من أكبر القطاعات في الدولة استقطابا للسياحة العلاجية .

وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر إن “ميدام “يعتبر منصة عالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم. لافتا إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر سيشمل مزيجاً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة .

وأشار الى ان لبرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن 6 برامج علمية متوازية بحضور ومشاركة علمية من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة – الشريك الإنساني للمؤتمر – بالاضافة إلى عدد من جمعيات وروابط الأمراض الجلدية من منطقة الشرق الأوسط والعالم .

من جانبه قال عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية. إن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان حريصاً على دعم المؤتمر. ليكون منصة عالمية تستقطب المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية والتجميل والجمعيات العالمية من كافة انحاء العالم.

وأكد على أن دعم الجائزة لمؤتمر “ميدام” للسنة السابعة على التوالي ناتج عن ثقة الجائزة بالأوراق البحثية. التي يطرحها وبرنامجه العلمي المتميز الذي يلبي المعايير المحددة من قبل الجائزة لدعم المؤتمرات الطبية الإرتقاء بالبحث العلمي. والقطاع الصحي داخل الدولة وخارجها.