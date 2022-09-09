نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يعين 21 وكيل نيابة ويُعدل إنشاء مكتب فخر الوطن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 09:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم 92 لسنة 2022 بتعيين وكلاء نيابة عامة، ومرسوماً اتحادياً رقم 98 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2020 بإنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، نص على أنه يضاف إلى المادة الـ 5 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، فقرة جديدة يكون نصها على النحو التالي: استثناء من نص البند 1، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً يرخص بموجبه زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته والصناعات المرتبطة به داخل الدولة، وذلك بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد التنسيق مع وزيري المالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات الاتحادية والمحلية المختصة، ويبين القرار كافة الأحكام والشروط والإجراءات الواجب مراعاتها عند منح الترخيص بالزراعة أو بالتصنيع، بما في ذلك الاشتراطات الصحية ورسوم منح الترخيص وتجديده، والجزاءات الإدارية والمالية المترتبة على مخالفة أحكام ذلك القرار، ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 17 أغسطس / آب 2022، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 92 لسنة 2022 بتعيين وكلاء نيابة عامة، نص على تعيين 21 وكيل نيابة عامة إماراتياً وهم: عبد الله محمد عبد الله الحمادي، حميد محمد أحمد النقبي، محمد يوسف محمد الحمادي، محمد عبد الهادي محمد الحمادي، سعيد سيف سعيد الشامسي، سلطان سيف أحمد الكعبي، خليفة جمعة علي البلوشي، عبد الله خليفة جاسم الشامسي، سعيد عبد الله محمد السلامي، سلطان عبد الله مصبح الطنيجي، نايف سعيد خميس النقبي، احمد علي أحمد المنصوري، شيخة جمعة إبراهيم العتيبي، علياء سعيد خلفان الشامسي، خليفة عبد الرحيم محمد العمودي، محمد سالم محمد النعيمي، فاطمة حمد جروان الشامسي، محمد أحمد حسن المرزوقي، معاذ شامس سعيد الكندي، حمدان فاضل حسين آل علي، خلفان صالح خلفان النقبي، وعلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 8 أغسطس / آب 2022.

وأصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم 98 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2020 بإنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن، نص على أنه يستبدل بنصي المادتين رقمي 1 و 7 من المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2020 نصين: المادة 1، ينشأ بموجب هذا المرسوم مكتب اتحادي يسمى “فخر الوطن”، ويتبع مباشرة رئيس الدولة، ويتولى إدارة المكتب مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الدولة بناء على عرض وزير ديوان الرئاسة، ويصدر مجلس الإدارة نظام العمل الخاص به، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة، ونصت المادة 7 على أن يكون للمكتب ميزانية مستقلة يتم تمويلها مباشرة من ديوان الرئاسة.

كما نص المرسوم على أنه يستبدل بعبارة “رئيس المكتب” عبارة “مجلس إدارة المكتب” أينما وردت في المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2020 المشار إليه والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 17 أغسطس / آب 2022.