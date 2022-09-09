نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو بوجه عام مع فرصة تشكل الضباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 08:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:53 والثاني عند الساعة 07:48.

وبحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 21:48 والمد الثاني عند الساعة19 :10 والجزر الأول عند الساعة 15:56 والجزر الثاني عند الساعة 03:59.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 30 85 30 دبي 40 30 80 25 الشارقة 41 29 85 25 عجمان 41 30 90 30 أم القيوين 41 29 85 40 رأس الخيمة 38 30 80 25 الفجيرة 36 28 60 40 العين 41 27 60 25 ليوا 43 28 90 25 الرويس 42 27 90 30 السلع 41 28 90 25 دلما 41 31 85 35 طنب الكبرى 38 31 85 35 طنب الصغرى 38 31 85 35 أبو موسى 38 31 80 35.