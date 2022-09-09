نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُشارك في “حوار سول للدفاع 2022” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

بوفد يرأسه اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، شاركت دولة الإمارات في أعمال “حوار سول للدفاع 2022” الذي نظمته وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية بدورته العاشرة.

وشارك في المنتدى أيضاً، عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء المدنيين في مجال الأمن والدفاع من 54 دولة، لمناقشة مختلف القضايا الأمنية العالمية الراهنة.

والتقى اللواء الركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري كلّاً من دونغ هوان وزير وكالة الاستحواذ الكورية، ويو دونغ جون نائب وزير الدفاع الكوري المسؤول عن مكتب القوات العسكرية وإدارة الموارد.

وتناولت الاجتماعات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.

وأكد الجانبان على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين ولاسيما في المجال الدفاعي والأمني، وبحثا وسبل تعزيزها وتطويرها.