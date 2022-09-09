نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. الحداد ثلاثة أيام على وفاة ملكة المملكة المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفارات الدولة في الخارج اعتباراً من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام.

وبحسب صحيفة “العين” الإخبارية، أصدر ديوان الرئاسة بياناً قال فيه إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهى يوم الإثنين المقبل 12 سبتمبر الجارى.

وأعرب الديوان عن خالص تعازيه إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطانى الصديق ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.