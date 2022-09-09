نشكركم على متابعتكم خبر جواز السفر الإماراتي يرفع رصيده من نقاط التأشيرة الحرة إلى 175 نقطة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 02:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

ارتفع رصيد جواز السفر الإماراتي من نقاط التأشيرة الحرة إلى 175 نقطة “119 دولة بدون تأشيرة و56 دولة يمكن الحصول علي تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت”، بعد أن أضاف دولة جديدة إلى قائمة الدول التي تسمح بعبور أراضيها لحامليه بدون تأشيرة.

ولا يزال جواز السفر الإماراتي يتصدر منفرداً في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم برصيد 175 نقطة للتأشيرة الحرة، وبفارق 4 نقاط عن المركز الثاني الذي تحتله 10 دول أوروبية بجانب كوريا الجنوبية واليابان، وذلك بحسب مؤشر “باسبورت إندكس” التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.