نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد ينعى ملكة بريطانيا: كانت صديقة مقربة للإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 11:01 صباحاً - متابعة _ لمى نصر: نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. ونشر سموه تغريدة على تويتر قال فيها: “أتقدم بأحر التعازي لأسرة الملكة إليزابيث الثانية وشعب المملكة المتحدة”. وأضاف سموه: “كانت جلالة الملكة صديقة مقربة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقائدة محبوبة ومحترمة اتسمت فترة حكمها الطويلة بالكرامة والرحمة والالتزام الدؤوب بخدمة وطنها”.