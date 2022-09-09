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محمد بن زايد ينعى ملكة بريطانيا: كانت صديقة مقربة للإمارات

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 11:01 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ونشر سموه تغريدة على تويتر قال فيها: “أتقدم بأحر التعازي لأسرة الملكة إليزابيث الثانية وشعب المملكة المتحدة”.

وأضاف سموه: “كانت جلالة الملكة صديقة مقربة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقائدة محبوبة ومحترمة اتسمت فترة حكمها الطويلة بالكرامة والرحمة والالتزام الدؤوب بخدمة وطنها”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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