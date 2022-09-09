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محمد بن راشد ينعى ملكة بريطانيا

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 11:01 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ونشر سموه تغريدة على تويتر قال فيها: “ننضم إلى العالم في الحداد على وفاة الملكة إليزابيث، أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها. حياتها المذهلة في الخدمة والواجب تجاه المملكة المتحدة لا مثيل لها في عالمنا الحديث”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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