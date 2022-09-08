نشكركم على متابعتكم خبر خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 08:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم في واحة الكرامة معالي شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف. ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاّ يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول ميشال في مختلف أجنحة الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام رئيس المجلس الأوروبي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.