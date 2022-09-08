نشكركم على متابعتكم خبر جي 42 تطلق سلسلة بودكاست جديدة “G42onAIr”. على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 05:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مجموعة جي 42، عن إطلاق سلسلة بودكاست “G42onAIr”. المنصة الجديدة المُصممة لتزويد المستمعين في جميع أنحاء العالم بلمحة عن الخبرات التخصصية لدى أبرز قادة القطاع وخبراء التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي.

وتأتي السلسلة الجديدة التي تُنتجها مجموعة جي 42، لتعكس إسهامات المجموعة ومكانتها كجهة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ووجهة مفضّلة للعمل. ومؤسسة مسؤولة تُسخّر مزايا الذكاء الاصطناعي كقوة تعود بالفائدة على الجميع.

وتهدف مجموعة جي 42 إلى تحويل البرنامج إلى منصة استراتيجية وأداة قيّمة لتبادل المعارف والاطلاع على أحدث تطورات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها. فضلاً عن التواصل مع القادة وصناع القرار في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويأخذ البرنامج الجديد، الذي تقدمه المتحدثة البارزة مي علي، المستمعين في كل حلقة على مدى ثلاثين دقيقة كاملة في حوارات مُلهمة ومعمقة حول التكنولوجيا المبتكرة وحاضرنا ومستقبلنا الرقمي على حد سواء حيث سيكون الإنتاج الجديد بمثابة سجل تاريخي للمعرفة والتحليلات والتجارب.