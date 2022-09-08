نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تنفذ مهمتين إنسانيتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – نور نجيم :

قامت إدارة طيران شرطة أبوظبي بنقل طاقم طبي لإجراء عملية قيصرية لأم عربية الجنسية. حامل تعاني من حالة حرجة في مستشفى جزيرة دلما.

وبعد الولادة، قامت بنقل طفليها التوأم بالطائرة لمستشفى مدينة زايد في منطقة الظفرة.

وكانت الطائرة قد باشرت مهامها بنقل الطاقم الطبي من مستشفى مدينة زايد إلى موقع الأم في مستشفى جزيرة دلما. وأجرى لها عملية قيصرية تكللت بنجاح في ولادة طفلين توأم ناقصي النمو. “خُدج” نقلتهما بواسطة الحاضنة في الطائرة إلى مستشفى مدينة زايد لتلقى العناية اللازمة.

وأوضحت طيران شرطة أبوظبي أن الحاضنة جهاز يستخدم خلال عمليات الإسعاف الجوي. لتقديم مجموعة كاملة من العناية الطبية المركزة بأمان للأطفال ناقصي النمو والذين يحتاجون إلى النقل بين المستشفيات.

يأتي ذلك في إطار حرص المسعفين الجويين على توفير الرعاية الطبية اللازمة أثناء النقل إلى مستشفى مدينة زايد. وضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم أفضل الممارسات للمرضى.