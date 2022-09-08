نشكركم على متابعتكم خبر عجمان.. تحذير من فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذّرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، المنشآت الاقتصادية، من فرض أي رسوم على المستهلكين، عند استخدامهم البطاقات الائتمانية أثناء عملية الدفع.

وأكدت الدائرة، وفق “وام”، أن فرض أي رسوم إضافية إلى المبلغ المستحق عند الشراء بسبب استخدام البطاقة الائتمانية. يعد ممارسة غير قانونية، وتستوجب إعادة المبلغ المضاف إلى المستهلك.

وأوضح مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية “سعود الشمري”، أنه يتوجب على المتاجر والمحلات في الإمارة الالتزام بعدم فرض أي رسوم إضافية لدى استخدام عملائهم للبطاقات الائتمانية.

وأشار إلى أن هذه الممارسة تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها والمنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويحق للمستهلك المطالبة بإعادة المبلغ الإضافي.

ودعا “الشمري” المستهلكين إلى القيام بالإبلاغ عن أي ممارسات في حال تعرضهم لذلك، وتقديم شكوى حماية المستهلك. عبر الموقع الإلكتروني للدائرة ajmanded.ae، مؤكدا أن الدائرة ستقوم باسترجاع حقه بعد التحقق من ذلك.