نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تختار نظام ترفيه من صنع تاليس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 11:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

اختارت شركة “طيران الإمارات”، تزويد أسطولها المستقبلي من طائرات “إيرباص إيه-350″، بنظام ترفيه من صنع شركة “تاليس” الفرنسية للطيران.

وقالت “تاليس” في بيان اليوم الخميس: “سيتم تجهيز هذا الأسطول الجديد من طائرات إيه-350 بنظام أفانت أب للترفيه الجوي من تاليس. لتوفير أفضل تجربة سينمائية وشخصية للعملاء”.

ويتكون النظام من شاشات بتقنية الوضوح الفائق 4 كيه، تتيح أكثر من 5000 قناة تلفزيونية. واتصالات بالبلوتوث وشبكة واي فاي ومنافذ شحن متعددة للأجهزة المحمولة.

وطلبت “طيران الإمارات” بشراء 50 طائرة من طراز “إيرباص إيه350-900” طويلة المدى، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.