نشكركم على متابعتكم خبر مدني دبي يسيطر على حريق في بناية سكنية خلال دقائق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حادث حريق متوسط في بناية بالطابق السابع في منطقة البرشا، من دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وأوضح مصدر في الدفاع المدني في دبي، أن غرفة عمليات الدفاع المدني، تلقت بلاغاً عند الساعة 20:57 أمس الأربعاء 07-09-2022. يفيد بوقوع حادث بمنطقة البرشاء.

وأضاف: “على الفور تم تحريك مركز إطفاء البرشاء كمستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 21:01. محققاً زمن استجابة مقداره 4 دقائق. تبين أن الحادث متوسط في بناية بالطابق السابع وعليه تم تحريك مركز إطفاء المرسى للدعم والإسناد”.

وأكد المصدر السيطرة على الحادث خلال 21 دقيقة، لافتاً، وفق صحيفة “البيان”، إلى أنه “تمت عمليات التبريد عند الساعة 22:42 من دون وقوع أي إصابات أو وفيات. وتم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق”.