نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يُهنئ ليز تراس برئاسة الحكومة البريطانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الأربعاء، رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس على توليها مهامها الجديدة.

وقال سموه: “خالص التهاني لمعالي ليز تراس بتوليها رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة الصديقة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة.. وأتطلع إلى العمل المشترك بما يعزز العلاقات الإماراتية – البريطانية ويعود بالخير على بلدينا وشعبينا ويدعم السلام والازدهار في منطقتنا والعالم”.