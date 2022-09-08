نشكركم على متابعتكم خبر موعد وصول هاتف “آيفون 14” إلى أسواق الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أسدلت شركة “آبل”، أمس الأربعاء، عن هاتف آيفون 14 وآيفون 14 بلس، في مقر الشركة بكاليفورنيا.

وسيتوفر الهاتف في الإمارات بسعات مختلفة بدءاً من 16 سبتمبر بسعر يبدأ من 3,399 درهم ونسخة “آيفون بلس” الأكبر حجماً اعتباراً من 7 أكتوبر بسعر يبدأ من 3,799 درهم.

ويأتي iPhone 14 بشاشة 6.1 بوصات، بينما يوفر 14 Plus شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصات.

والهاتف الجديد قادر على الاتصال بالأقمار الصناعية ويسمح للمستخدمين بالتواصل مع المستجيبين الأوائل في حالة الطوارئ في المناطق التي لا تحتوي على تغطية 4G أو 5G.