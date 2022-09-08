نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس شمال مقدونيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “ستيفو بنداروفيسكي”، رئيس جمهورية شمال مقدونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ‎كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى “بنداروفيسكي”. وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “ديميتار كوفاتشيفيسكي”، رئيس وزراء جمهورية شمال مقدونيا.