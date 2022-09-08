نشكركم على متابعتكم خبر حايك: العلاقات التجارية بين الإمارات وإسرائيل تشهد تحسناً كبيراً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أسفرت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل عن حدوث نقلة نوعية في التجارة الثنائية تكللت بتوقيع 20 اتفاقية و20 زيارة لوزراء إسرائيليين.

وبحسب “وام”، أكد سعادة أمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات، أن العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية بين الدولتين تشهد تحسناً كبيراً وشهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ارتفاع التجارة الثنائية بقيمة 560 مليون دولار أميركي ثم تضاعفت تقريبا خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 1.214 مليار دولار بزيادة قدرها 117 بالمئة.

وتابع السفير الإسرائيلي إن التجارة الثنائية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 وحدها سجلت 1.407 مليار دولار لتُجاوز ما تم تحقيقه خلال عام 2021 بأكمله.

وأضاف حايك “أخبرت المعنيين في إسرائيل أن دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنها أن تكون بمثابة محرك لنمو الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، ذلك أن الإمارات العربية المتحدة لديها بنية تحتية للابتكار يمكن أن تلائم البنية التحتية للابتكار لدينا فضلا عن توافر الموارد البشرية والمواد الخام والوصول إلى أسواق جديدة”.

وكشف حايك أن ما يقدر بنحو 450 ألف سائح إسرائيلي أتوا إلى الإمارات خلال العامين الماضيين، معتبرا أن السياحة من أهم أدوات العلاقات الثنائية، منوها بما حققه إكسبو 2020 في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين حيث جذبت الفعالية عددا كبيرا من الأفراد لزيارة دبي.

وتطرق حايك إلى التعاون التكنولوجي في مجال المناخ وسلط الضوء على التعاون الثنائي في جهود مكافحة التغير المناخي الإقليمية والعالمية مع إطلاق الجلسة السابعة والعشرين لقمة المناخ المنعقدة في القاهرة في نوفمبر 2022 والجلسة الثامنة والعشرين المقرر انعقادها في أبوظبي في عام 2023.

كما أشار إلى التعاون الثنائي في تكنولوجيا الغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والمياه، والتعليم، والصحة وخاصة الطب عن بعد، معتبرا أن ذلك “يمكن أن يجعل العالم أفضل.. وسوف نتعاون من أجل ذلك”.