نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: دبي تجني اليوم ثمار 25 عاماً من التميز الحكومي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 07:57 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. أن دبي تجني اليوم ثمار ما زرعته قبل 25 عاما حيث كانت بداية رحلة التميز الحكومي.

وقال سموه إن دبي بدأت تجني ثمار هذه السنوات خدمات متقدمة وتنافسية دولية. وعوائد اقتصادية، وكوادر وطنية لا تقدر بثمن.

وأضاف سموه أن 25 عاماً هي المدة التي تطلبها تغيير الثقافة المؤسسية في إمارة دبي. لم تكن رحلة سهلة وسريعة لكنها كانت رحلة ممتعة وتأثيراتها ستبقى لأجيال قادمة.

ونشر سموه في حسابه على تويتر مقطع فيديو يوضح ما تم خلال تلك المدة من تميز وتنافس وخدمات. معلقاً سموه عليه بقوله ” قبل 25 سنة من اليوم. بدأنا رحلة التميز الحكومي..واليوم نجني ثمارها خدمات متقدمة،وتنافسية دولية، وعوائد اقتصادية، وكوادر وطنية لا تقدر بثمن.. 25 عاماً هي المدة. التي تطلبها تغيير الثقافة المؤسسية في الإمارة..لم تكن رحلة سهلة وسريعة لكنها كانت رحلة ممتعة وتأثيراتها ستبقى لأجيال قادمة”.