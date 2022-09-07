نشكركم على متابعتكم خبر “الموارد البشرية والتوطين” تطلق خدمة “واتساب” للتواصل مع المتعاملين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين قناة تواصل جديدة مع متعامليها عبر تطبيق “واتساب” باللغتين العربية والإنجليزية وذلك على الرقم 600590000، لتصبح أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال على التطبيق الشهير المملوك لشركة “ميتا”.

وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب العمل، والعمال، والعمالة المساعدة، والفئات الأخرى من الجمهور، التواصل مع الوزارة بطريقة مرنة وسهلة على مدار الساعة، والاستعلام عن “حالة الطلب” التي تعد إحدى أكثر الخدمات استخداما عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومركز الاتصال.

كما تتيح الخدمة إمكانية الاطلاع على المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الوزارية الناظمة لسوق العمل في الدولة وذلك بطريقة موثوقة ومعتمدة بما يحمي خصوصية بيانات المتعاملين.

وقالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، إن خدمة “واتساب” الجديدة هي “الأحدث ضمن منظومة “تواصل” التي تتضمن حزمة قنوات ومبادرات لتعزيز تواصل الوزارة مع جمهور المتعاملين عبر بنية تكنولوجية موحدة وآمنة تتضمن وسائل تكنولوجية حديثة وتطبيقات هواتف ذكية، تخدم تطلعات المتعاملين، وتُمَكِّنُ سوق العمل وبيئة الأعمال من مسايرة التطورات المتلاحقة، استجابة لمتطلبات الحكومة وتوجهاتها”.

وأوضحت أن خطة التطوير لمنصة الوزارة على “واتساب” خلال الربع الرابع من العام الجاري ستشمل الحصول على كشف حساب للمنشآت يحتوي معلومات وتفاصيل ذات صلة بملف المنشأة لدى الوزارة، وحالة تصاريح العمل، ومدى الالتزام بنظام حماية الأجور فضلا عن خدمة كشف حساب العمالة المساعدة الذي يوفر معلومات حول أعداد العمالة المساعدة لدى صاحب العمل والتفاصيل المرتبطة بكل عامل منهم.

وأضافت: ستشمل حزمة الخدمات في المرحلة القادمة إمكانية التقديم على الخدمات الإجرائية المباشرة الخاصة بفئة العمالة المساعدة، وتوفير مواد لتوعية وتثقيف المتعاملين بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل والتي يتم تحديثها أولا بأول.

وتعتمد منظومة “تواصل” لخدمات علاقات المتعاملين على ضوابط وإجراءات حوكمة ورقابة دورية تطبيقا لاستراتيجية الوزارة التي تستهدف مواكبة أعلى معايير الجودة في مجال تعزيز التواصل مع المتعاملين ومواكبة احتياجاتهم وفقا لمعايير الحكومة الذكية ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات وتنفيذًا لوعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.

وتضم منظومة “تواصل” قنوات ووسائل عدة تشمل مركز الاتصال 600590000 وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والبريد الإلكتروني [email protected]، إلى جانب منصة “تواصل” في مكاتب الموارد البشرية والتوطين /والتي تتيح المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين/ والموقع الالكتروني www.mohre.gov.ae فضلا عن حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي @mohre_uae على “تويتر” و”إنستغرام” و”فيسبوك” و”لنكد إن” و”يوتيوب”.