نشكركم على متابعتكم خبر زايد للإسكان:اعتماد 573 قراراً إسكانياً ضمن السياسة الإسكانية الجديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية – ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان – الدفعة الثالثة من المستفيدين من القروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة للمواطنين والتي شملت 512 قرضاً جديداً بقيمة 408 ملايين درهم.

كما تم إصدار 61 قراراً آخراً للمستفيدين من المساكن الحكومية بقيمة بلغت 49 مليون درهم. ليصل مجموع ما تم الإعلان عنه خلال ثلاثة أشهر منذ إطلاق سياسة الإسكان الجديدة في يوليو الماضي 1516 قرض تمويل سكني. بقيمة إجمالية بلغت مليارا و208 ملايين درهم التي ضمن مستهدفات الوصول إلى 3000 مستفيد من القروض خلال العام الجاري بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.