نشكركم على متابعتكم خبر تدهور مركبة على شارع بدر في عجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تدهورت صباح اليوم مركبة صغيرة على شارع بدر في عجمان، وذلك بعد أن انحرفت عن الطريق بسبب الإهمال وعدم الانتباه للمركبات القادمة من الشارع الرئيسي، دون وقوع إصابات.

وأكد المساعد محمد خلف محمد المزروعي من شركة ( ساعد ) لتخطيط الحوادث والذي خطط الحادث المروري أن الحادث وقع عند الحادية عشرة صباحاً دون وقوع إصابات، مناشداً قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بقوانين السير والمرور، وتجنب مفاجآت الطريق، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة مستخدمي الطريق.