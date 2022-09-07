نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – نغم حسن أجرت وزارة الصحة الإماراتية 213,994 فحصاً جديداً في الدولة، مما أسفر عن كشف 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 1018381 حالة. وتم رصد حالة وفاة واحدة في الدولة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2341 وفاة. وكشفت الوزارة عن شفاء 388 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 997890 حالة.