نشكركم على متابعتكم خبر غباش يبحث هاتفياً مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي التعاون الثنائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي صقر غباش – خلال اتصال هاتفي – مع معالي توماس باول غرودزكي رئيس مجلس الشيوخ البولندي التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات. بما يعزز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وقال معالي صقر غباش إن العلاقات الثنائية بين البلدين والتي بدأت في العام 1988، قد نمت بصورة كبيرة. وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لبولندا في العالم العربي في سياق التعاون الاقتصادي. مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى جمهورية بولندا في عام 2015. كان لها الأثر الكبير حيث نتج عنها توسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الاقتصادي.. لافتاً إلى أن هذه الزيارة ساهمت في دفع العلاقات إلى مستويات أعلى.

وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم.

فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العالم من تطور على مختلف الصعد الصحية والاقتصادية والسياسية وما يتطلب ذلك من دعم لجهود الحكومات في التعامل مع مختلف التداعيات الناتجة عنها.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب البولندي، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تبادل المعرفة والممارسات البرلمانية