سلطان القاسمي يقدم واجب العزاء في وفاة هويدن معضد سعيد الكتبي

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم الأربعاء واجب العزاء في وفاة هويدن معضد سعيد بن هويدن الكتبي.

وبحسب “وام”، أعرب سموه – خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة المدام – عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد .. داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.