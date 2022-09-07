نشكركم على متابعتكم خبر الهيئة الاتحادية للهوية: خطوات تجديد جواز السفر من خارج الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي. أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خدمة تجديد جواز السفر من خارج دولة الإمارات،.

وأوضحت أن خطوات تجديد جواز سفر المواطن من خارج الدولة تتمثل:

أولاً: في تسجيل الدخول إلى المنظومة الذكية باستخدام الحساب الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي UAEICP.

ثانياً: الذهاب إلى قائمة خدمات جواز السفر الرئيسية واختيار خدمة تجديد الجواز من خارج الدولة.

ثالثاً: تحديد بيانات التوصيل كمقر الإقامة ورقم الهاتف المتحرك في الخارج مع اسم البعثة الدبلوماسية المختصة بتسليم جواز السفر.

رابعاً: المراجعة والتحقق من رفع متطلبات التجديد اللازمة والموافقة على الشروط للانتقال إلى دفع الرسوم المقررة للخدمة.

وجددت الهيئة تأكيدها على أن تجديد جوازات السفر والحصول على جواز السفر الجديد لا يترتب عليه أية تكاليف أو رسوم مالية إضافية، ويتم بذات الرسوم المعتمدة.