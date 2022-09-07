نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات الأولى عالمياً في نمو الاستثمار الأجنبي باللوجستيات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في نسبة النمو النسبي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الخدمات اللوجستية على مدار 2021.

وأفاد مؤشر الأداء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2022، الصادر عن “انفست مونيتور” بأن الإمارات شهدت أكبر نسبة نمو سنوي في عدد المشروعات الممولة باستثمارات أجنبية مباشرة في الخدمات اللوجستية “108%”، والتي أقيمت على أرضها خلال 2021، بالمقارنة مع 2022.

وتعتبر الإمارات بهذه النسبة “108%”، الدولة الوحيدة التي تجاوزت الـ 100%.

وتعتبر الإمارات ضمن الخمسة الكبار عالمياً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الخدمات اللوجستية خارج نطاق حدودها، سواءً في عدد المشروعات أو في نسبة النمو السنوي خلال 2021.