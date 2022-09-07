تعيين عمران شرف مساعداً لوزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً اتحادياً للعام 2022، اليوم الأربعاء.

ويقضي المرسوم بتعيين سعادة عمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي، عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة سفير، ومساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.