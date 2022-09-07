نشكركم على متابعتكم خبر رسمياً.. صندوق خليفة يطلق برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع رسمياً عن إطلاق برنامج مسرّعات التجارة الإلكترونية. وهو برنامج تدريبي يهدف إلى تطوير مهارات التجارة الإلكترونية لدى رواد الأعمال وتمكين قدراتهم.

مما يعزز نجاح مشاريعهم وجني الأرباح، ويسهم في توسيع انتشار علامتهم التجارية وبروزها وإقبال العملاء عليها.

ويستمر برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية المتمثل بورشة عمل في بناء القدرات على مدى 5 أيام متفرقة هي 21 و22 و28 و29 سبتمبر الجاري. و4 أكتوبر المقبل، يتم خلالها إجراء تقييم لجاهزية رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية.

وتعليمهم كيفية إنشاء متجر إلكتروني وتطوير نموذجه التشغيلي، وسبل جذب العملاء المستهدفين لزيارة المتجر وزيادة فرص رواجه.

كما سيتمكن رواد الأعمال أيضاً من التعرف على الوسائل المثلى لتقييم مبيعاتهم وأدواتهم التسويقية، وسيتسنى لهم إظهار إمكاناتهم في التجارة الإلكترونية. مما سيتيح لاحقاً للجديرين منهم فرصة دعوتهم إلى الالتحاق ببرنامج تدريبي استكمالي.

يُذكر أن قبول الالتحاق بالنسخة الافتتاحية من برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية يتطلب استيفاء مقدمي الطلبات من رواد الأعمال لمعايير مدروسة بعناية. من أهمها حجم المشروع، ونوع المنتجات المقرر بيعها والخبرة السابقة بالتجارة الإلكترونية وبريادة الأعمال عموماً.

وسيظل باب تقديم الطلبات مفتوحاً حتى تاريخ 14 سبتمبر، وسيتم إعلام المقدمين بنتيجة طلباتهم في 15 سبتمبر. قبل تاريخ بداية البرنامج الموافق لتاريخ 21 سبتمبر. في حال قبول الطلب، سيرتب دفع مبلغ 350 درهم مرة واحدة