نشكركم على متابعتكم خبر أصول المصارف الإسلامية تتجاوز 600 مليار درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت أحدث إحصائيات المصرف المركزي، عن تجاوز أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة. حاجز 600 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى608.8 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 3.13%. أو ما يعادل18.5 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة1.74% ، توازي 10.4 مليار درهم، مقابل 598.4 مليار درهم في مايو الماضي.

وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.21% أو ما يعادل 7.3 مليارات درهم مقابل 601.5 مليار درهم في يونيو 2021.

وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 395.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وفق “وام”. بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.1% أو ما يوازي 8.1 مليار درهم مقابل نحو 387.3 مليار درهم في يونيو 2021.

وزاد على أساس شهري بنسبة 0.4% توازي 1.5 مليار درهم مقارنة بشهر مايو الماضي، وارتفع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3.2%. أو ما يعادل 12.4 مليار درهم مقارنة بنحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 3% تعادل 12.6 مليار درهم لتصل إلى 430.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي. مقارنة بنحو 418.1 مليار درهم في مايو السابق عليه، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 0.61% مقارنة بنحو 428.1 مليار درهم في يونيو 2021.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 95.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي. موزعة بواقع 63.2 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية. التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) و2.6 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليار درهم استثمارات أخرى.