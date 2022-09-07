نشكركم على متابعتكم خبر ‏‎رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده ‎ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده . كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس جايير بولسونارو.