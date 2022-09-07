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‏‎رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده ‎

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

 

كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس جايير بولسونارو.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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