نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تزود اليابان بـ 42% من احتياجاتها النفطية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:54 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أن نسبة 41.9 % من واردات النفط اليابانية. جاءت من دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي وتمثل الكمية 33,99 مليون برميل. من إجمالي الواردات اليابانية ذلك الشهر.

وارتفع اعتماد اليابان على النفط العربي إلى رقم قياسي في يوليو بلغ 79.17 مليون برميل. أو نسبة 97.7% من إجمالي الواردات اليابانية البالغة 81,05 مليون برميل حسب الوكالة.

وجاء النفط السعودي في المرتبة الثانية في القائمة. حيث بلغت وارداتها لليابان 28.47 مليون برميل أو 35.1% من إجمالي الواردات لشهر يوليو. (وام)