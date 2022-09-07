نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات للتعليم المدرسي تستقبل الطلبة الراغبين بالانتقال من “الخاص” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم “الثلاثاء”، التزامها الكامل باستقبال جميع الطلبة المواطنين ومن في حكمهم من أبناء المواطنات وأصحاب المراسيم الراغبين بالانتقال من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي. وتوفير المقاعد الدراسية لهم بغض النظر عن أية ظروف مرافقة لرغبتهم في الانتقال للمدارس الحكومية.

وكانت قد أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية. لجميع المراحل الدراسية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2022-2023.