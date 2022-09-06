نشكركم على متابعتكم خبر كيف تستخرج جواز السفر الإماراتي الجديد؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أوضح اللواء سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: إن جواز السفر الإماراتي الجديد، الذي تم إطلاقه أول سبتمبر/أيلول الجاري، يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو الحكومة الذكية، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فضلاً عن كونه خطوة تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مجال تعزيز الهوية الوطنية، وإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.

وقال الخييلي أنه يمكن لحاملي جوازات السفر الإماراتية سارية المفعول استخدام جوازات سفرهم إلى حين اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها، ثم التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الجديد عبر القنوات الإلكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن، سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة أو عبر البعثات التمثيلية للدولة، المتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، لاستصدار جواز سفر جديد بالنسبة للمواطنين المسافرين في الخارج وانتهت مدة صلاحية جوازاتهم أثناء سفرهم.

هذا وأكد اللواء سهيل جمعة الخييلي أن تجديد جوازات السفر والحصول على جواز السفر الجديد لا يترتب عليه أية تكاليف أو رسوم مالية إضافية في حالة التجديد، وأن إصدار جواز السفر الجديد يتم بذات الرسوم المعتمدة.

وتابع: “يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر، كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء فيما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانات وخصائص الطباعة. وتتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر باستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق، مما يجعل من الصعب إتلافه أو تمزيقه أو تزويره، كما يوفر سرعة الطباعة ودرجة أكبر من الأمان”.

وأشار اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة، إلى أنه بإصدار جواز السفر الإماراتي الجديد، تنتقل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تقديم خدمة جواز السفر الإماراتي من المركزية إلى اللامركزية، عبر طباعة جواز السفر الجديد في 7 مراكز على مستوى الدولة بدلاً من مركزين فقط في السابق، فهي بذلك تقدم خدمة أسرع، وجهداً أقل.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قد أعلنت عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة، والتي تشمل النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي، وبدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة، والتي ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر القادم.