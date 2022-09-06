نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 09:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 22:06 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 15:38 و الجزر الثاني عند الساعة 05:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 18:44 و المد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:32.