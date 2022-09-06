نشكركم على متابعتكم خبر صدور بيان بخصوص المحتوى المخالف للأنظمة على منصة “نتفليكس” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 09:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

صدر بيان مشترك من هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بدولة الإمارات بخصوص المحتوى المخالف للأنظمة على منصة “نتفليكس”.

وجاء في البيان: “لقد لوحظ في الفترة الأخيرة منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط البث الإعلامي في دولة الإمارات والمتعارض مع القيم المجتمعية في الدولة.

وأضاف: “وقد تم التواصل مع نتفليكس لإزالة هذا المحتوى وخاصة المحتوى المخالف الموجه للأطفال.. وستقوم هيئة الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بمتابعة ما تبثه المنصة خلال الفترة القادمة ومدى التزامها بضوابط البث في دولة الإمارات، وتطبيق الإجراءات اللازمة في حال بث أية مواد تتعارض مع قيم المجتمع، ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة”.