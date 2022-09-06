نشكركم على متابعتكم خبر سفيرة كندا لشؤون المرأة و السلام تزور مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

زارت معالي جاكلين أونيل سفيرة كندا لشؤون المرأة و السلام و الأمن اليوم مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية على هامش حضورها المؤتمر الدولي للمرأة و السلام و الأمن الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ” أم الإمارات ” و ينطلق بعد غد في أبوظبي.

كان في استقبالها العميد الركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية و جرى بحث جهود دولة الإمارات لتمكين المرأة في المجال الدفاعي و دور المرأة الإماراتية في المجال الأمني و الدفاعي و المهام الإنسانية و مهام حفظ السلام.

واطلعت سفيرة كندا لشؤون المرأة و السلام و الأمن على برنامج التدريب لمجموعة من النساء من الدول العربية وآسيا و أفريقيا على حفظ السلام وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك و بجهود مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي وذلك بهدف تطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ السلام.

وشهدت الزيارة تقديم إيجاز عن مركز تدريب مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية التي تعد أول مدرسة عسكرية لتدريب الإناث في الدولة و على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و التي كانت عنوانا لبدء القوات المسلحة تدريب الإناث ضمن كوادرها وتأسست في شهر أغسطس عام 1990 بناء على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

تضمن الإيجاز شرحا مفصلا عن مراحل التدريب و التأهيل للمجندات وما تلقينه من تأهيل و ما اكتسبنه من مهارات ميدانية ومحاضرات نظرية في مجالات مختلفة منها العسكرية والقيادية وتطوير الذات والمهارات الفردية والجماعية والمتمثلة في تدريبهن على المشاة و الأسلحة والرماية والإسعافات الأولية والمهارات العسكرية و الجوجيتسو إلى جانب محاضرات دينية وأمنية .

وأشادت معالي جاكلين أونيل بتجربة الإمارات الرائدة في تأسيس هذه المدرسة – التي تعد أول مدرسة تجنيد عسكرية للفتيات بمنطقة الخليج تكفل للفتاة الإماراتية المشاركة في خدمة وطنها و القيام بواجبها في شتى المجالات جنباً إلى جنب مع أشقائها من الرجال.