نشكركم على متابعتكم خبر “عقار” وحلول الطاقة تبرمان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وقعت شركة عقار لإدارة المجمعات، وحلول الطاقة اتفاقية تفاهم لتفعيل مشروع توفير الطاقة واستخدام البدائل الصديقة للبيئة، بين الطرفين وتنفيذ المرحلة الأولى في أبراج الفالكون في عجمان والتي ستسهم في توفير تكلفة استهلاك الكهرباء بنسبة 38% سنويا .

حضر الاتفاقية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان “عقار”، حيث وقع الاتفاقية بالإنابة عن عقار لإدارة المجمعات المهندس زكريا الكمالي، مدير عام عقار لإدارة المجمعات، فيما وقع بالإنابة عن حلول الطاقة السيد محمد عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن عقار تسعى لتوثيق التعاون البناء مع جميع الشركات والجهات الرائدة في مجال توفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومن أهمها حلول الطاقة والتي تُعنى باستخدام الموارد الصديقة للبيئة وتحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل تأثير الكربون وتوفير نتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مبيناً أن جميع الجهات تتعاون فيما بينها وتكثف جهودها لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.

وتتضمن الاتفاقية استبدال 16 مبرد في أبراج فالكون بالإضافة الى الملحقات المتعلقة بالمبردات من مضخات ومقاييس حرارية، واستخدام مبردات تعمل بطريقة أوتوماتيكية عوضاً عن المبردات التقليدية، مما سيسهم في توفير ما نسبته 38% في استهلاك الكهرباء والمساهمة في خلق أجواء نظيفة وصحية من خلال تحسين جودة الهواء.

وتشمل الاتفاقية التي مدتها 10 سنوات توفير عقد صيانة سنوي لمدة عشر سنوات بواسطة حلول الطاقة وتحسين أداء أنظمة التبريد في البنايات والمرافق الخاصة بها إضافة الى الشقق السكنية والوحدات التجارية .