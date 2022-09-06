نشكركم على متابعتكم خبر مؤسسة الجليلة تعقد شراكات لإطلاق مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 04:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أبرمت مؤسسة الجليلة شراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة، وثلاث جامعات إماراتية لإطلاق مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية /UAE-NIH-CRI/ في إطار سعيها المستمر للنهوض بمجال البحوث والاكتشافات العلمية.

تضم الجامعات الإماراتية المشاركة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

و من المقرر أن تدعم مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية /UAE-NIH-CRI/ الجهود البحثية الجديدة والقائمة بين دولة الإمارات العربية والولايات المتحدة الأمريكية، إذ من شأنها أن تعزز البحوث التعاونية بين الباحثين لدى الجانبين الدولتين، لاسيما تلك المرتبطة بالأمراض المعدية والمناعية وأمراض الحساسية.

و ستعمل المبادرة على دعم بناء القدرات في دولة الامارات في مجال البحوث الطبية الحيوية من خلال إتاحة فرص للتدريب العلمي وبتمويل إجمالي يقارب 14 مليون درهم على مدار 3 سنوات مقدم من قبل الأطراف المشاركة في المبادرة ومن المتوقع أن تُمول مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية /UAE-NIH-CRI/ ما يصل إلى ست منح أبحاث على مدى ثلاث سنوات لدعم العلاقات التعاونية البحثية الرائدة بين العلماء والباحثين في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، سعياً لتحقيق أقصى استفادة من الأفكار والمشاريع البحثية الجديدة والقائمة لخدمة البشرية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: “يشكل التعاون في مجال الأبحاث العلمية أحد المحاور الرئيسية التي تعمل من خلالها المؤسسة لتحقيق رؤيتها.. وتعد الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات الدولية والوطنية من أهم الوسائل التي تمكن الباحثين من تبادل المعارف والتعاون في مجالات الابتكار على المستوى العالمي.

و أضاف: ” تتمثل رؤيتنا في تعزيز الأبحاث الطبية المتقدمة التي من شأنها تحقيق إنجازات طبية جديدة ذات مردود إيجابي ملموس على المستويين المحلي والعالمي.. و ستعزز هذه الشراكة مساعينا للنهوض بالاكتشافات العلمية و تساعدنا على إنجاز هدفنا المتمثل في تحقيق الريادة في مجال الابتكارات الطبية، ونحن نثق بأن عملنا التعاوني سيساهم في تحسين النتائج الصحية وجودة حياة المرضى في نهاية المطاف”.

و دعا العلماء الباحثين في دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى العمل معًا للاستفادة من هذه الشراكة والتعاون العلمي، والتقدم للحصول على منح البحوث التعاونية الإماراتية.

و سيتولى مجلس مؤلف من أعضاء يمثلون المؤسسات الخمس المشاركة الإشراف على مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية /UAE-NIH-CRI/ ومراجعة الجدارة العلمية للطلبات المقدمة وتقديم التوصيات بشأن التمويل ومراجعة تقارير التقدم المحرز، إذ سيتولى مراجعة الجدارة العلمية للطلبات المُقدمة لجنة من الخبراء المختصين الذين لا تتضارب مصالحهم مع المبادرة وبشكل مستقل وحيادي تمامًا.

و تم فتح باب التقديم للباحثين للحصول على منح مبادرة البحوث التعاونية الإماراتية عبر الرابط

https://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/uae-nih-collaborative -awards-2023/ في 31 أغسطس 2022 من قِبل منظمة CRDF Global وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تُعنى بتنفيذ البرامج .

وستقوم المنظمة بنشر طلب تقديم الطلبات Request for Proposals// للباحثين.. وسيكون الموعد النهائي للتقديم 16 ديسمبر 2022، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمنح في ربيع أو مطلع صيف عام 2023.