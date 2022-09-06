نشكركم على متابعتكم خبر رائد الفضاء سلطان النيادي: زيارة محمد بن زايد حافز لمواصلة الإنجازات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

عاهد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن يكون خير ممثل لدولة الإمارات في المهام الفضائية المستقبلية.

وأكد في تغريدة نشرها على حسابه بـ«تويتر»، أن زيارة سموّه أمس الأول «الإثنين» في منزله بمنطقة أم غافة بمدينة العين، تعد حافزاً شخصياً لمواصلة مسيرة الإنجازات الفضائية.

وكتب في التغريدة «شكراً لكم يا صاحب السموّ، زيارتكم أكبر حافز لي شخصياً، ولكل العاملين في قطاع الفضاء في الدولة. لمواصلة مسيرة الإنجازات الفضائية. نعاهدكم وكما عوّدناكم أن نبذل كل ما نستطيع لنكون خير ممثلين لدولة الإمارات في المهام الفضائية المستقبلة».

ويستعد النيادي لتأدية أول مهمة طويلة الأمد، على متن المحطة الدولية للفضاء في ربيع العام المقبل، وتمتد 6 أشهر، ليكون أول رائد عربي يقوم بهذه المهمة