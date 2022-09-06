الهيئة الاتحادية للهوية: تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة. التي تشمل النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي.

وبدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة، والتي ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر القادم.

وفي هذا السياق وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الاثنين بهذه المناسبة، أكدت الهيئة أنه يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب والمهارات والباحثين عن فرص عمل في الدولة. الاستفادة من المزايا الجديدة التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة، بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.

قالت الهيئة: إنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي. للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة.

وأكد مدير عام الهيئة أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم. كما أنها تجسّد مبادئ وخطة الخمسين التي تتبناها القيادة الحكيمة للنهوض بالدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. وتجسّد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن التأشيرات المحدثة تتضمن شروطاً وضوابط وإجراءات مبسطة وجديدة وتيسير وتدعم منهج الهيئة وممارساتها في مجال تقديم خدمات استباقية بروح وفكر الخمسين.

وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكافة الفئات من الأجانب والمقيمين، وتجعل من دولة الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.

وقال اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة: إن جواز السفر الإماراتي الجديد، الذي تم إطلاقه أول سبتمبر/أيلول الجاري يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو الحكومة الذكية. وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فضلاً عن كونه خطوة تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مجال تعزيز الهوية الوطنية. وإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.

وأضاف أنه يمكن لحاملي جوازات السفر سارية المفعول استخدام جوازات سفرهم إلى حين اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها. ثم التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الجديد عبر القنوات الإلكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن.

وأضاف: «يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر.

كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء فيما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانات وخصائص الطباعة.

من جانبه، قال اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة: إن اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة سوف تدخل حيز التنفيذ الرسمي في الثالث من أكتوبر القادم.

وأوضح أن اللائحة الجديدة تتضمن منظومة تأشيرات محدثة. تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي. من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف: تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها، لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات.

إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

وقال اللواء خميس الكعبي مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة: إن الهيئة تمكنت خلال فترة وجيزة من اتخاذ كافة الإجراءات. لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة، والوفاء بكافة المتطلبات، وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين. وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.

وأضاف: تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي بدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر القادم، منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة.

من أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر، لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة. ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

وتشمل الإقامة الخضراء 3 أنواع من الفئات أو الإقامات؛ هي: الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بمزايا الإقامة الذهبية في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، قال اللواء الكعبي: تضمنت المنظومة المحدثة للتأشيرات، مزايا جديدة للإقامة الذهبية؛ أهمها: إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية. وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها.

ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية، لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وذكر، أنه يمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخريطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة، لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.