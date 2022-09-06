نشكركم على متابعتكم خبر مشاركة بارزة لشركاء “ملتقى دبي للميتافيرس” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

سيشهد “ملتقى دبي للميتافيرس” الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل نهاية سبتمبر الحالي. مشاركة بارزة لشركائه من المؤسسات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية العالمية. بما في ذلك “المنتدى الاقتصادي العالمي” و”ميتا” و”ماستر كارد” و”إكسنتشر” و”طيران الإمارات” وغيرها.

وتتمثل هذه المشاركة في تنظيم ورشات عمل متخصصة حول مختلف القطاعات التكنولوجية المستقبلية.

ومعارض وتجارب مبتكرة لاستعراض أحدث تقنيات الميتافيرس والعالم الرقمي، إضافة إلى مشاركة خبرائها في الجلسات الحوارية لتسليط الضوء على أبرز فرص توظيف تكنولوجيا الميتافيرس في مختلف المجالات المحورية والتي ستشكل نقلة نوعية في مستقبل البشرية.

وسيتيح الملتقى الذي أعلن إطلاقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل. فرصة للمشاركين لاستشراف مستقبل الميتافيرس ودراسة إمكاناته وتطبيقاته الواعدة.

وذلك من أجل الاستفادة من هذه التكنولوجيا الثورية في تحسين جودة حياة المجتمعات حول العالم.

وسيستضيف الملتقى أكثر من 300 مشاركاً من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والسياسات، وأكثر من 40 مؤسسة عالمية متخصصة في دبي.

وسيشكل “ملتقى دبي للميتافيرس” الذي سيتم تنظيمه في “متحف المستقبل” و”منطقة 2071″ بأبراج الإمارات بدبي، يومي 28 و29 سبتمبر الحالي منصة عالمية لإطلاق تقارير واستراتيجيات وخطط عمل تحدد فرص وإمكانيات الميتافيرس. فرص استغلالها في تحسين حياة البشرية في العالمين الواقعي والافتراضي.