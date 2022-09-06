نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع كبير في القيمة السوقية للدوري الإماراتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 02:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قفزت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ووصلت إلى 11.3 مليون يورو، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وذكر موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، أن نسبة الزيادة للمسابقة بلغت 5% عن الشهر الماضي. لتصل القيمة إلى237.33 مليون يورو، مقابل 226 مليون يورو خلال أغسطس الماضي.

وجاء ارتفاع القيمة السوقية للمسابقة بعد زيادة قيمة كل من أندية الشارقة بمبلغ 4.35 مليون يورو، بنسبة 17.4 %. والجزيرة 25 ألف يورو بنسبة 0.1%، واتحاد كلباء 7.51 مليون يورو بنسبة 62.0 %. وبني ياس 800 ألف يورو بنسبة 5.4 %، وخورفكان 500 ألف يورو بنسبة 4.1 %. والبطائح 2.86 مليون يورو بنسبة 53.9 %، ودبا 550 ألف يورو، بنسبة 15.7 %.

ويتصدر فريق الشارقة القائمة بقيمة 29.29 مليون يورو، بينما يحل ثانيا فريق العين بقيمة بلغت 27.78 مليون يورو. والجزيرة ثالثاً بقيمة سوقية27.05 مليون يورو، ثم الوحدة بقيمة 23.88 مليون يورو. وفريق اتحاد كلباء بـ19.63 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بقيمة بلغت 19.34 مليون يورو.

وجاء النصر سابعاً بقيمة سوقية بلغت 18.07 مليون يورو، ثم بني ياس بقيمة سوقية بلغت 15.73 مليون يورو. ويليه الوصل بـ14 مليون يورو، ثم خورفكان بـ12.82 مليون يورو، ثم عجمان بـ10.13 مليون يورو. ثم البطائح بـ8.17 مليون يورو، ويليه الظفرة بقيمة 7.39 مليون يورو، ثم دبا بقيمة بلغت4.05 مليون يورو.