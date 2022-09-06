نشكركم على متابعتكم خبر مكالمة هاتفية بين عبدالله بن زايد ونظيرته الألمانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

بحث سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي “أنالينا بيربوك” وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق “وام”. منها التكامل الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد” على عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية، وما تشهده من نمو على الصعد كافة.

وشدد على حرص دولة الإمارات، بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة، على تطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

من جهتها، أشادت معالي وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات، مؤكدة على العلاقات المتميزة بين البلدين.